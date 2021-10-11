د. حمدوك يرأس الاجتماع الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد





ـ رأَس د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع التنويري الدوري حول الوضع الأمني بالبلاد، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الدفاع، الداخلية، العدل ومدير شرطة ولاية الخرطوم.

استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد، واطمأن على احتواء كافة الأحداث التي شهدتها كل من مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل ودنقلا حاضرة الولاية الشمالية والسنوط بولاية غرب كردفان وسنار.

تطرق الاجتماع إلى العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى لسياسات الهجرة بوزارة الداخلية من أجل معالجة مشكلات الهجرة غير القانونية المرتبطة بالإرهاب، والتي حققت نجاحات كبيرة من خلال التحكم في عملية الدخول والخروج من البلاد.

سونا