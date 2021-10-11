بالصور .. سعر فيلاً بالخرطوم يثير دهشة مواقع التواصل ويفتح باب مقارنات أسعار العقارات بالخارج





أثار سعر فيلا بالعاصمة السودانية الخرطوم، تم عرضها بمبلغ 900 ألف دولار، على صفحة عقارات، الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح نقاشاً مفيدا حول مقارنة أسعار العقارات بالسودان و الخارج.

وأشار البعض إلى أسعار عقارت بنيويورك و تركيا ومصر والسعودية، تقل عن هذا المبلغ لأقل من الربع، في ظل توفر خدمات راقية.

وعلق أحدهم قائلاً ( 250 الف دولار بل أقل من هذا يمكن أن اشتري به منزل رائع في تركيا، وأحصل معه على الجنسية التركية)، فيما ذكر آخر سعر أفخم فيلا بالعاصمة السعودية الرياض لايتجاوز نحو 200 ألف دولار .

وعرض الآخر فيلا بالولايات المتحدة الامريكية، كهرباء ومياه وغاز وشبكة تعمل دون انقطاع لمدة 24 ساعة، بمبلغ 423 ألف دولار.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات مقارنة بدول العالم، رغم تردي الخدمات، وسوء الوضع الاقتصادي.

الخرطوم (كوش نيوز)