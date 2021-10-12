الكاف: تقنية الفأر ستكون حاضرة في البطولات





كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي, عن جملة من التعديلات على البطولات الأفريقية, وأضاف: حدّدنا يومين للعب مباريات دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، يومي الأحد والاثنين، والكونفدرالية يومي الخميس والجمعة.

واكد رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة أن تقنية الفأر ستكون موجودة في كل مراحل البطولة من دور المجموعات حتى المباراة النهائية, وأثنى الرئيس كثيراً على الملاعب والاستادات, واكد ان هناك تطويراً شاملاً في ملاعب الفرق المشاركة للبطولة الأفريقية الحالية, مبيناً أنه من لا يملك ملعبًا طبقًا للمواصفات القياسية لن يلعب على أرضه, وأبان رئيس الكاف عن تغيير كل كاميرات البث التلفزيوني، وتطوير إخراج المباريات ليتناسب مع قيمة البطولة, وأضاف أن دوري السوبر الأفريقي في أول نسخة منه سيكون في المغرب أو مصر, لكن هناك تحضيرات كثيرة لم تكتمل بعد.

صحيفة الصيحة