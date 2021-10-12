الإقامة الذهبية لأحمد عثمان مستشار التحول الرقمي بدولة الإمارات





منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للأستاذ أحمد عثمان أحمد، مستشار التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية؛ تقديراً لمجهوداته الكبيرة ومساهمته في بناء منظومة التقنية والتطور التي تشهدها الدولة، وذلك ضمن فئة المبدعين.

وبحسب رصد “كوش نيوز” تمنح الإقامة الذهبية ومدتها عشر سنوات لعدة فئات بدولة الإمارات منها المختصين في المجالات الحيوية والمبدعين في عدة قطاعات والأطباء والمبرمجين وحملة الدكتوراه.

وكان الأستاذ أحمد عثمان قد تم تكريمه من قبل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدى فوزه بجائزة الشارقة للأدب المكتبي في العام 2017، عن كتابه “الأرشفة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها”. كما عمل مسؤولاً للأرشفة الإلكترونية بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وهو حاصل على عضوية المجلس الدولي للأرشيف بفرنسا، ورابطة الإدارة الذكية للمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأستاذ أحمد لـ “كوش نيوز” أنه في كامل سعادته بهذا التكريم، مُقدماً شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم لحرصهم على الوفاء واهتمامهم بتقدير الكفاءات.

دبي (كوش نيوز)