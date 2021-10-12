صهر (350) ألف عربة (بوكو حرام)





قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق دكتور عبدالهادي عبدالله إن اللجنة شرعت في إجراء لصهر عربات البوكو حرام، والتي بلغ عددها أكثر 350 ألف عربة، مشيراً الى أن استخدام تلك العربات في أي مؤسسة حكومية ستكون عواقبه كثيرة مشيراً الى أن اللجنة قررت صهرها لمصانع وإدخال عائداتها لوزارة المالية.

وأكد الهادي في حوار مع (اليوم التالي) أن نسبة السلاح في أيدي المواطنين أكثر من (4) آلاف قطعة، وكشف عن (30) شركة تعمل في تجارة عربات البوكو حرام، ووصفها بالمافيا مبيناً أن اللجنة تعمل على إيقافها بوضع قوانين ورقابة مشددة، ونفى الهادي أي حديث عن السماح لاستيراد عربات بوكو حرام.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي