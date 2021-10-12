هيثم صديق يكتب: الفروق راحت





هتش

هيثم صديق

*الفرق مابين الحوار (بكسر الحاء) والحوار (بضم الحاء) هو أن الأول يخدمه الشيوخ والثاني يخدم الشيوخ

*الفرق ما بين الفاول والتفاؤل هو أن الاثنين يمكن أن ينتج عنهما هدف أو خيبة أمل

*الفرق ما بين الوعد والوعيد في نبرة المسؤول الحكومي التي يتحدث بها

* الفرق مابين الأحزاب المشاركة في قحت١وقحت ٢ يمكن جعله مثل مسابقة أوجد الفرق مابين الصورتين

قد يكون في لون الشرابات

* الفرق ما بين ندى القلعة وعشة الجبل هو أن الأولى تتبع الكلاكلات

* الفرق ما بين عضوية الأحزاب والرؤساء في بعض الأحزاب لا يوجد لما يكون رؤساء الحزب هم كل عضويته

* الفرق ما بين قنواتنا الفضائية هو في وجود مترجم

*الفرق ما بين من يتحدث بتلقائية وبين من يطرح أسئلة موجهة هو (لون الكارفيتة)

* الفرق مابين الصعود إلى أبراج الضغط العالي ودخول السوق هو أن الأولى شروع في الانتحار والثانية انتحار

*الفرق ما بين حج هذا العام والعام السابق أن بعض من حجوا في الاثنين قد يغيبون قادماً

*الفرق ما بين شارع الستين والعقبة هو نوعية العربات المحجوزة

*الفرق ما بين شارعي التحدي ومدني هو رقم لوحة البص (العامل حادث)

* الفرق ما بين باتستا وباتستوتا هو في الخانة داخل الملعب

*الفرق مابين الانفصال وفاصل ونواصل هو قيمة الإعلان

*الفرق ما بين الزواج الأول والزواج الثاني هو في بطاقة اللاجئين

*الفرق ما بين العشم والعشاء هو في احتفالات الناس بالمسؤول

*الفرق ما بين سد النهضة وحركة النهضة في تونس هو تغييب البرلمان

*الفرق ما بين الاستجمام والاستحمام في نوعية الصابون والصالون

٥٠*الفرق ما بين الشاعر والمتشاعر هو تا ال(تأنيف)

*الفرق ما بين الارتجال والارتحال في التشطيب الديلوكس و(الادبخانة)

*الفرق ما بين الهايس والجريس هو في إشارة السائق ب(ما راجعين)

وأخيرًا

الفرق ما بين لجنة أديب وقضية أديب هو فوز تنزاني بنوبل في الأدب.

هيثم صديق

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