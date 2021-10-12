ميسي “غاضب جدا” من تصريحات رئيس برشلونة





عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن “غضبه الشديد” من التصريحات الأخيرة لرئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا.

وقال رئيس برشلونة، قبل أيام في حديث مع إذاعة “راك 1″، إنه كان يأمل في أن يبقى النجم الأرجنتيني في كتالونيا ويعرض فكرة أن يلعب مجانا مع الفريق.

وأوضح: “أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانًا. لأحببتُ ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك”.

وأفاد برنامج “إل تشيرنغيتو”، الذي يبث على التلفزيون الإسباني، بأن نجم باريس سان جرمان الفرنسي “كان غاضبا جدا” بعد استماعه لتصريحات لابورتا.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير أن ميسي قائد برشلونة السابق، أكد أن مسؤولي النادي لم يطلبوا منه إطلاقا اللعب مجانا مع الفريق.

وكان ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف.

سكاي نيوز