الهلال ينهي90% من ملاحظات كاف حول الاستاد





كشف مجلس ادارة نادي الهلال عن اكتمال متطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بنسبة كبيره باستاد الهلال تفوق الـ90٪.

وأوضح المجلس في تصريحات صحفية ان ما تبقى يعتبر قليلاً جداً. كاشفاً ان هذا جهد خرافي وصرف كبير جداً من قبل لجنة التطبيع لإنجاز هذا الملف.

وقد تم تجديد حوالي 5000 كرسي جديد وتم تركيبها من تصميم شركة ساريا, مبيناً ان كل المرافق والصالات وغرف اللاعبين والحكام والفحص والغرفة الطبية وغرفة المراقبة وصالة الإعلاميين والمركز الإعلامي والحمامات والمداخل والمخارج والمقصورة الرئيسية كل هذه الأشياء وغيرها اكتملت بشكل كبير، واشار المجلس الى ان هنالك ملاحظات من قِبل كاف على كنبة الاحتياط والحمد لله تم اعتماد استبدالها بأخرى تتكون من صف واحد بدل صفين وتحتوي على مقاعد كافية للطاقم الفني واللاعبين البدلاء كافة.

وعن المضمار, كشف المجلس ان هنالك جهودا لفرش موكيت أو نجيل اصطناعي باللون الأزرق على بلاط المضمار, مشيرا الى ان هذا ان تم بالتأكيد سوف يزيد من جمال الملعب بصورة كبيرة, المضمار تشوه بصري كبير وخطر في نفس الوقت على اللاعبين أنفسهم.

هذا وتقدم مجلس الادارة بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل أياً كان مُساهمته.

صحيفة الصيحة