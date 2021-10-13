مجلس الوزراء يطالب جهاز المخابرات بالتحقيق في منع نافذين من السفر





علمت “المصادر” أن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.ومنع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر الى القاهرة بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.وبعث وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف امس بخطاب رسمي الى مدير المخابرات يطلب فيه تكوين لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك.وبحسب تأكيدات قيادات في الحكومة فإن قائمة الحظر تضم 11 من مسؤولي الدولة غالبهم المسؤولين في لجنة تفكيك نظام الثلاثين يونيو علاوة على عضو في مجلس السيادة.ولا يملك جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية الحق في حظر السفر حيث انحصر عمله على جمع المعلومات.

صحيفة الجريدة