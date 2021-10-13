قحت تؤكد لحمدوك التزامها بالوثيقة الدستورية وتوسيع قاعدتها





التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمقر إقامته أمس بوفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير. ودار حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير بحسب وكالة سونا على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري خلال اليومين الماضيين حول هذه القضايا.

كما أطلعه على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة د. حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي، ورحب بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.

وفيما يتعلق بالوضع في شرق السودان أكد اللقاء التأمين على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها. وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.

وجدد المجلس المركزي القيادي دعمه لرئيس الوزراء ومبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.

صحيفة الجريدة