الملحق الثقافي السعودي يشيد بالمستوى الرفيع لجامعة السودان





أكد سعادة الأستاذ عبد الله بن قاسم بن هاشمى الملحق الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية بالسودان على أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بمستوى عال، وإمكانيات كبيرة من خلال كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها ومن خلال الخبرات المتوفرة لديها علاوة على رغبة إنسان السودان التى تجعله يواجه كافة التحديات والظروف الخارج عن إرادته بشخصيته القوية والنفس الطويل الذى يولد القوة الإيجابية التى يتمتع بها الرجل والمرأة السودانية.

وأضاف أنه بزيارته اليوم لكليات الدراسات الزراعية، علوم وتكنولوجيا الصناعات، الطب البيطريّ وعلوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانيّ، والتى تعتبر الزيارة الثانية لكليات الجامعة سبقتها الزيارة الأولى مع وفد وكيل التعليم للتعاون الدولىّ بالمملكة لكليات الهندسة والكليات الطبية.

ووصف سعادته أن ماشاهده اليوم يثلج الصدر ويبعث الفخر والإعزاز لديه ويفوق ماشاهده بالجامعات في أوربا، كما أشاد بالطالب السودانيّ ووصفه بأنه مثالى لتميزه وما يتمتع به من قوة وأخلاقيات سلوكية تؤهله لخدمة وطنه السودان والوطن العربىّ والاسلاميّ.

وأضاف أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بامكانياتها الكبيرة وأساتذتها نطمح بأن تكون في مقدمة الجامعات العربية والإسلامية والعالمية، وذلك بإهتمام وإرادة ودعم منسوبيها لها وتطورها المستمر..

وأكد البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا على عمق العلاقات مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، وأضاف أن تطور الجامعة يرجع الفضل فيه للإنسان السودانيّ ورغبته المستمرة في تحقيق الأفضل والأكثر مثالية، موضحاً أن إنسان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وفي مختلف مواقعه وراء التطور التى تشهده الجامعة والذى جعلها في المقدمة محلياً ومتطورة إقليمياً ومتقدمة عالمياً حسب التصنيفات العالمية الاخيرة، مشيداً في هذا الصدد بعدد من الجامعات السعودية التى أحرزت مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية ، مضيفاً أن تعاون جامعة السودان معها يمنحها فرصة لمزيد من التطور خاصة وأن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تنشد العالمية .

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