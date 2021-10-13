مجلس الصحوة الثوري : نرفض الجلوس مع النظام البائد





أكد أمين التنظيم والإدارة بمجلس الصحوة الثوري السوداني مهدي عبد الله حامد أنّ شرق السودان لديه مطالب مشروعة، وقال إن الشرق مظلومٌ تاريخياً، مؤكداً تضامنهم مع أهل الشرق.

وأضاف حامد لـ(الصيحة) أن أضرار إغلاق الميناء لا تساوي حجم معاناة عاشها أطفال في معسكرات النزوح، مشدداً على أن الضرر ليس في الإغلاق ولكن الضرر ناتج عن سياسات العقلية المركزية التي أوصلت الشرق إلى هذا الواقع المُزري على حد تعبيره، داعياً للنظر إلى القضية بجدية, وقال “نرفض في مجلس الصحوة بشدة الجلوس والاصطفاف مع النظام البائد وفلوله”.

الخرطوم ـــــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة