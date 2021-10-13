الإمارات تحتج على توقف بواخرها المحملة بالدواء بميناء بورتسودان





تعهّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بحلّ إشكالية البواخر الإماراتية المتوقفة بميناء بورتسودان، في أقرب وقتٍ ممكنٍ.

وبحث وزير المالية مع سفير دولة الإمارات العربية لدى السودان، حمد الجنيبي، الأحداث القائمة من إغلاق لميناء بورتسودان، وتوقف عدد من البواخر الإماراتية المحملة بالدواء.

وأمن الجانبان على تطوير التعاون بين البلدين من خلال مذّكرة التفاهم بشأن التعاون المالي والفني، التي سوف توقّع بين الطرفين في القريب العاجل وتحتوي على مجالات التعاون المختلفة التي تشتمل على مسائل متعلقة بالتشريعات الوطنية بشأن سياسات الميزانية المالية، وتطبيق إصلاحات الميزانية.

وأوضح جبريل، بحسب تعميمٍ صحفي، أنّ المقابلة جاءت بهدف تفعيل وتنشيط التعاون الاقتصادي والفني والمالي بين السودان والإمارات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.

صحيفة السوداني