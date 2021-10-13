البرهان يتكفل بعلاج ابنة الشيخ “الحكيم” وزيارة إلى بيت الله عقب رفض 6 مستشفيات استقبالها





أعلن الداعية السوداني الشيخ محمد هاشم الحكيم، عن تكفل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق اول عبدالفتاح البرهان بعلاج ابنته حافظة القرآن، “حسناء” بمستشفى علياء التخصصي بامدرمان، وأداء مناسك العمرة، عقب رفض 6 مستشفيات استقبالها.

وقال “الحكيم”: إن سعادة القائد العام الرئيس البرهان قد تكفل بعلاج شيخة القرآن حسناء محمد هاشم الحكيم بمستشفى علياء، كما أهداها زيارة لبيت الله. وأضاف الحكيم: والله ما قلت يوما اللهم رب حسناء يسر امرها؛ الا تيسر، اللهم احفظ البرهان وصحبه وانصر جيشنا واشف حسناء.

و تدهورت الحالة الصحية لكريمة الداعية الاسلامي محمد هاشم الحكيم،(حسناء)، في الايام الأخيرة ودخلت في غيبوبة نتيجة نقص في الأكسجين، ورفضت 6 مستشفيات بالخرطوم استقبالها وفق إفادة له، إلا أن قبلتها مستشفى امبريال بتكاليف علاج باهظة. وكانت “حسناء” الحافظة لكتاب الله، قد خضعت لإجراء عمليتين جراحيتين في الرأس لشفط مياه متجمعة، اجريت الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

الخرطوم (كوش نيوز)