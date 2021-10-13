إصابة نجم منتخب فرنسا بكورونا





أعلن، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم المنتخب الفرنسي ولاعب نادي إي سي ميلان الإيطالي ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا المستجد.

وأكد نادي ميلان في بيان رسمي إصابة ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التي أجراها اللاعب في منزله بعد عودته من المهمة الدولية مع منتخب فرنسا.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 19 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة.

وكان ثيو قد شارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، يوم الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك بنتيجة (2-1)، وتتويجهم بالبطولة.

العربية نت