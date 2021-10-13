منح دراسية من المملكة المتحدة لمعلمي اللغة الانجليزية بالمدارس الثانوية





كشفت وزارة التربية والتعليم أن المملكة المتحدة قدمت منحا دراسية في مجال اللغة الانجليزية، وقالت الاستاذة عزيزة رجب مدير ادارة التنمية المهنية بالمركز القومي لتدريب المعلمين ان المنح طرحها المجلس الثقافي البريطاني للالتحاق ببرنامج الماجستير لطرق تدريس اللغة الانجليزية للناطقين بغيرها وذلك ضمن برنامج (هورنبي) للدراسة بالمملكة المتحدة والذي سينطلق في الفترة من اكتوبر 2022 حتى سبتمبر 2023م. واشارت الاستاذة عزيزة الى ان الوزارة اعلنت كافة الولايات لترشيح ‘2’ من معلمي اللغة الانجليزية من المرحلة الثانوية بكل ولاية على ان يكون المعلم حائزا على درجة البكلاريوس ويجيد اللغة الانجليزية كتابة ومخاطبة وان لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات على ان يخضع المعلم المرشح للمنافسة ، واضافت ان التقديم سيكون (اونلاين) عبر استمارة التقديم في الموقع المخصص للبرنامج منوهة الى ان آخر يوم للتقديم هو الحادي والثلاثون من اكتوبر الجاري. وناشدت عزيزة بحسب (سونا)، ادارات التعليم بالولايات الاسراع في ترشيح المعلمين وفق الشروط المعلنة حتى يتمكن السودان من الاستفادة من هذا البرنامج المهم مؤكدة انه يسهم في تطوير طرق التدريس لمعلمي اللغة الانجليزي.

الخرطوم (كوش نيوز)