البرهان يؤكد حرصهم على التوصل لتوافق وطني و توسيع قاعدة المشاركة





أكد رئيس مجلس السيادة_ القائد العام للقوات المسلحة ؛ عبدالفتاح البرهان حرصهم على التوصل إلى توافق وطني عريض و توسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية و الثورية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول .

و بحسب الإعلام العسكري فقد أوضح البرهان خلال مخاطبته ضباط بأكاديمية نميري العسكرية بحضور رئيس الأركان و نوابه و عدد من قادة القوات المسلحة أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن و ركيزته المتينة ، مؤكداً أنها ستحمي مع المنظومة الأمنية العسكرية الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

و أشار إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب و حيا جنود القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى المنتشرين في كل ربوع الوطن .

باج نيوز