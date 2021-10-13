الخارجية : الوزارة غير مسؤولة عن أي زيارات لمسؤولين خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة





أخلت وزارة الخارجية مسؤوليتها عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة.

و أكدت الوزارة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” أنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالعلاقات الخارجـية بموجب الوثيقة الدستورية و العرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

و أشارت إلى قيامها بمهامها و دورها في تنسيق العمل الخارجي مع كل الجهات الحكومية بكل مهنية و مؤسسية ،و أضافت “و عليه فإن وزارة الخارجية غير مسئولة عن اية زيارات او مباحثات لمسئولين بصورة خاصة خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة، و متجاوزة للجهة التنفيذية المسئولة دستورياً”.

و أوضحت أن الحكومة اعتمدت ضمن خطتها هذا العام عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية بهدف التوافق على استراتيجية السياسة الخارجية المتوازنة و تطوير البرتوكول العام الدولة المنظم للعمل الدبلوماسي، وفق مقاصد الثورة و أهداف الانتقال.

و أكدت الوزارة أنها تدرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان ، مشددةً في الوقت ذاته على أنه لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة الا عبر الإلتزام بالوثيقة الدستورية ، و انتهاج المؤسسية و الحوكمة و الشفافية في ادارة الشأن الداخلي و الخارجي.

و اليوم التقى وزير العدل ؛ نصر الدين عبدالبارئ وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ؛ عيساوي فريج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

باج نيوز