شاهد بالفيديو: الشاعرة داليا الياس تفتح قلبها وتحكي (انا إتشلبت وقدرت إحتوى الموقف)





من خلال استضافتها في برنامج اعترفات على قناة الهلال الفضائية فتحت داليا الياس قلبها وحكت تفاصيل تعرضها للخيانة من إحدي صديقاتها .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت داليا الياس أنها تعرضت للخيانة من صديقة لها (إتشلبت ) على حد قولها ولكن استطاعت استدراك الموقف واحتوته في الحال بالإضافة إلي انها واجهت صديقتها واخبرتها بأنها كانت على علم بما حدث معها وفي الأخر أنهت علاقتها بها.

وفي ذات السياق ذكرت داليا الياس أنها وصلت مرحلة من النضج والعقلانية التي جعلتها تتعامل مع الموقف بكل حكمة وإتزان وأضافت أن الرجل جبل على التعدد والشرع حلل له الزواج وهي لاتعترض على ماجاء في الشرع.

من جهته ردت على سؤال المذيعة الذي كان مفاده (احتويتي الموقف من باب لوكي القرضة وامسكي في؟) فكان جوابها على السؤال مختلفا حيث ذكرت أنها أصبحت مستقله ماديا ولديها مكانتها في المجتمع وأنها غير مجبرة على أن “تلوك” القرضة .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)