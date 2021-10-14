وزارة الصحة: مستشفى الذرة يستقبل (800) الى (1000) مريض يومياً





كشفت وكيلة وزارة الصحة المكلفة، د. يسرى محمد عثمان، أن مستشفى الخرطوم للذرة هو مستشفى ولائي يتبع لولاية الخرطوم، يقدم خدمات لكل مواطني السودان، بدعم اتحادي يمثل (90٪)، وقالت، في حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق)، إن هنالك تردداً كبيراً على مستشفى الذرة بواقع (800 ـ 1000) مريض يومياً بغرض العلاج والتشخيص.

وأوضحت أن المستشفى يعاني من مشاكل كبيرة جداً ومتراكمة تعيق تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن بيئة المستشفى متردية، وبها اشكاليات كبيرة، بجانب وجود عدد كبير من الأجهزة الجديدة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لكنها لا تعمل ومتوقفة ومركونة لفترة طويلة من الزمن، بسبب إشكاليات فنية في التركيب والتشغيل، وعدم وجود مواقع لها، وقالت إن هنالك جهاز أشعة مقطعية جديد بالمستشفى، ولكنه متوقف منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، ولا يعمل بسبب الإشكاليات الإدارية.

صحيفة السوداني