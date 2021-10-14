الحرية والتغيير ترهن حلّ الحكومة بتحقيق”5″ شروط





رهنت قوى الحرية والتغيير استجابتها لطلب حلّ الحكومة بتحقيق 5 شروط، هي اكتمال التحقيقات في قضية” فضّ الاعتصام”، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونقل السلطة إلى المدنيين، وإعادة هيكلة الشركات الاقتصادية الضخمة التابعة للجيش والدعم السريع ونقل تبعيتها لوزارة المالية، وتفعيل المؤسسات العدلية بالصورة التي تمكّن الحكومة من تحقيق العدالة”.

وكشف مسؤول حكومي رفيع بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، أنّ المكوّن العسكري يتحاشى الحديث عن تلك القضايا ويرفض مناقشتها أثناء الاجتماعات، لعدم الوصول فيها إلى رؤية واضحة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.

وأضاف بأنّ المكوّن العسكري يحاول دائمًا الهروب من تلك القضايا بصورةٍ مستمرةٍ، الأمر الذي قال إنّه أدّى إلى انفجار الأزمة بين الطرفين بالصورة الحالية.

باج نيوز