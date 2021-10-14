خالد عمر يزور المجلس التشريعي





كشف وزير شؤون مجلس الوزراء ؛ خالد عمر عن زيارته لمباني المجلس التشريعي الانتقالي صباح اليوم.

و قال خالد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه التقى بالعاملين في المجلس و استمع لتقرير مفصل عن الوضع الإداري و المستلزمات الضرورية لصيانة المبنى و تشغيله.

و أوضح أن الزيارة هدفت إلى مراجعة المجلس إدارياً و فنياً ليكون جاهزاً لاستقبال الجلسات بمجرد فراغ مكونات الفترة الانتقالية من تسمية أعضاءه.

و أضاف ” و التي تأخرت كثيراً و تبشر النقاشات التي تدور هذه الأيام بوضعه أولوية قصوى في المرحلة القادمة”.

و تابع “لذا سنضع على عاتقنا أمر المتابعة مع كل الجهات ذات الصلة لتوفير احتياجات مزاولة المجلس لنشاطه بصورة عاجلة”.

باج نيوز