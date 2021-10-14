ليس ميسي أو رونالدو.. الظاهرة يدعم مرشحه للكرة الذهبية





كشف البرازيلي رونالدو نازاريو أسطورة ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، عن مرشحه المفضل لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الأسبوع الماضي عن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين لنيل جائزتها السنوية، خلال حفل يقام يوم 29 نوفمبر المقبل. من جانبه، نشر الظاهرة رونالدو صورة تجمعه بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني حاليا، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وعلّق رونالدو على الصورة، بكلمات جاء فيها “بدون شك، مرشحي للكرة الذهبية هو بنزيما، المهاجم الأفضل وصاحب المستوى الوحشي لمدة 10 سنوات”.

وأضاف أسطورة الكرة البرازيلية بقوله: “إنه بطل فوق الجميع.. ألا تعتقدون ذلك؟”. ومن المقرر أن تعلن “فرانس فوتبول” هوية الفائز بالكرة الذهبية هذا لعام، خلال حفلها السنوي بالعاصمة الفرنسية باريس. ويتواجد بنزيما ضمن قائمة المرشحين للجائزة رفقة العديد من الأسماء اللامعة، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي. ولم يسبق للمهاجم الفرنسي من قبل الفوز بالكرة الذهبية، التي يملك ميسي رقما قياسيا في عدد مرات الفوز بها، بواقع 6 مرات، متقدما على كريستيانو رونالدو، الذي حاز عليها 5 مرات.

مزمز