تطورات الحالة الصحية للفنانة روجينا بعد إصابتها أثناء التصوير





استقرت الحالة الصحية للفنانة المصرية روجينا بعد نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، جراء إصابتها في حادث أثناء تصوير مشهد بمسلسلها الجديد بنت السلطان والذي يعرض حاليا.

وكشفت مصادر صحافية أن روجينا أصيبت بإصابة بالغة في وجهها أثناء تصوير أحد المشاهد، ما اضطر المخرج أحمد شفيق لنقلها إلى المستشفى ثم أجرى اتصالا بزوجها الفنان أشرف زكي.

ونشر الفنان حسن أبو الروس صورة للفنانة روجينا، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وظهر على وجهها بقايا من الدماء، بعد إصابتها بجرح عميق.

وكتب «حسن» قائلا: «خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان وعلي الفور تم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء 7 غرز تجميلية».

وأضاف حسن أبو الروس: «الغريب وغير المتوقع إنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل».

وكشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، زوج الفنانة روجينا، عن تفاصيل الحالة الصحية لها، قائلا إنهم «في المنزل في الوقت الحالي وخرجوا من المستشفى، وأن روجينا حالتها الصحية جيدة في الوقت الحالي».

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