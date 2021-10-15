عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 15 أكتوبر 2021





السوداني

أمريكا تطالب شركاء الانتقال بحوارٍ غير مشروط وتجنّب حافة الهاوية

عمرو موسى: الذي حدث في دارفور ليس جريمة البشير وحده

التضخّم يتراجع للشهر الثاني على التوالي

العليا تعيد مفصولي بنك السودان إلى الخدمة

مدير برنامج ثمرات: إيقاف”72″ ألف بطاقة دعم اجتماعي

الصيحة

البرهان لـ”السفراء الأفارقة”: ملتزمون بالشراكة وتوسيع دائرة المشاركة

“مركزي قحت”: اجتماعات حمدوك مع الفرقاء لم تحقق اختراقًا

موكب للمحامين يطالب بالالتزام بالوثيقة الدستورية

بعد مطاردة عنيفة..الجمارك توقف متسللين بالحدود الشمالية

“صاعقة” تقتل طفلين شقيقين بدارفور

الانتباهة

الإعدام لجندي بالدعم السريع بقضية الشهيد”شيّال”

البنتاغون: ندعم تعزيز السيطرة المدنية على الجيش بالسودان

التضخّم يواصل الانخفاض للشهر الثاني على التوالي

تشكيك في بيانات حكومية بشأن إنتاج الذهب

مستشار سابق لحمدوك: العسكريون يرفضون هيكلة القوات المسلّحة