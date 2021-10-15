الفيفا يدخل على الخط..خطاب بشأن أزمة المريخ





بحسب ما أشارت المصادر.

قالت مصادر، إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، أرسل خطابًا جديدًا إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، لمعرفة آخر تفاصيل أزمة نادي المريخ.

وأوضحت المصادر، أنّ الخطاب جاء معنوّنًا إلى رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، مستفسرًا عن آخر مستجدات أزمة المريخ.

وشدّد”فيفا” في الخطاب بحسب المصدر، على ضرورة حسم الأزمة في النادي قبل الانتخابات المرتقبة للاتحاد السوداني لكرة القدم.

وكانت الجمعية العمومية لنادي المريخ، قد انتخبت في الرابع من سبتمبر المنصرم، حازم مصطفى رئيسًا للنادي.

وتجرى في الثالث عشر من نوفمبر المقبل، جمعية عمومية انتخابية لاتحاد الكرة.

باج نيوز