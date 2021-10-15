أردول يستعرض (4) خيارات لحل الأزمة السياسية





استعرض رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ؛ مبارك أردول أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية بين مكونات الفترة الانتقالية.

و أوضح أردول في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الخيار الأول يتمثل في توحد قوى الحرية و التغيير على أسس جديدة بعد مكاشفة و نقاش واضح و شفاف.

و أشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في أن يتم التعامل مع مركزين مختلفين للقرار في الحاضنة السياسية.

و أضاف “الثالث أن يقصي أحد الأطراف الآخر و يظفر بما تبقى وويستمر في الشراكة مع العساكر” و تابع “الرابع هو الذهاب لانتخابات مبكرة”.

و دعا أردول إلى الخروج في الموكب الذي أعلنت عنه مجموعة ميثاق التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير غداً “السبت”.

باج نيوز