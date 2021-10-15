



تفاصيل اجتماع الخميس بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة

كان الاجتماع بين الدكتور عبدالله حمدوك مع المكون العسكري مرتب له مسبقا للإطلاع على نتائج تواصل الدكتور حمدوك مع طرفي الحرية والتغيير:(الحرية والتغيير-المجلس المركزي) و(الحرية والتغيير- منصة التأسيس)

في الاجتماع أكد دكتور حمدوك بأن (الحرية والتغيير-منصة التأسيس) قدمت رؤيتها وتم بموجب ذلك تسليمها ل(الحرية والتغيير-المجلس المركزي) والتي لم ترد على المذكرة، ولم تقدم رؤية بديلة حتى ساعة انعقاد الاجتماع.

وطلب الدكتور حمدوك إمهاله لمدة (يومين آخرين) للتواصل مع طرفي الحرية والتغيير مرة أخرى.

استمر الاجتماع لمدة قصيرة “حوالي عشرة دقائق”

حضر الاجتماع من جانب المكون العسكري الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلود والفريق الركن إبراهيم جابر.

فيما تغيب الفريق اول ركن شمس الدين الكباشي بسبب المرض، والفريق ركن ياسر العطا.

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