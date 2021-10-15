قحت : لا تنازل عن الرئاسة المدنية لمجلس السيادة
أفاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، معتز صالح، بعدم التنازل عن استلام رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري، دون إخضاع المسألة للتفاوض على الإطلاق.
وأضاف صالح في مقابلة مع وكالة الأناضول: “نحن في قوى الحرية والتغيير، نعتقد أنه لا تنازل عن استلام رئاسة مجلس السيادة من قبل المدنيين، وهذه مسألة ليس فيها تفاوض على الإطلاق”.
وأردف: “في واقع الأمر تم نقاش عقب توقيع اتفاق سلام جوبا، فيما يتعلق بتسليم السلطة للمدنيين عقب انتهاء الفترة المحددة للمكون العسكري، وتم اتفاق يشمل حساب المدة التي انقضت قبل توقيع الاتفاق لتحسب مناصفة بين الطرفين، ثم يتم انتقال السلطة في المواعيد المضروبة”.
وتابع: “لكن المكون العسكري قبل أسبوع أو أكثر قام بتمرير منشور من الجهة القانونية التابعة له يخطر فيها كل الجهات بأنهم سوف يقومون بتسليم السلطة للمدنيين في بدايات يوليو (تموز) 2022”.
واستطرد: “كان ذلك بالنسبة للمكون المدني مسألة مستغربة لأنه بموجب الاتفاق معروف تسليم السلطة في الوقت المتفق عليه عقب توقيع سلام جوبا”.
( كوش نيوز)
تعليق واحد
رئاسة المدنيين للعسكريين تتم في إطار الحكم الديمقراطي الذي يعقب إنتخابات حرة ونزيهة. ففي عهد الديمقراطية الثالثة بعد انتفاضة أبريل ١٩٨٥م وبعد تشكيل مجلس الوزراء فى العام١٩٨٦ احتفظ السيد الصادق المهدي بوزارة الدفاع في أول تشكيل للوزارة. اما الان ففي ضوء تعقيدات المشهد السياسي في السودان والاضطرابات الأمنية أرى استمرار المكون العسكري في رئاسة المجلس السيادي بالرغم من وضوح النص في الوثيقة الدستورية فيما يخص فترة كل مكون وذلك تماشيا مع التركيبة النفسية للعسكريين. وهذا الامر لايقلل من مكانة المكون المدني بل يحسب له وسوف يأتي زمان تتحدث به الأجيال القادمة. قال عبدالله بن مسعود رضي الله ( كنا نهش في وجوه أقوام ونحن لهم كارهون محبة في إنتشار الإسلام) اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير.