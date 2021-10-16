كشف تفاصيل خسائر اقتصادية صادمة عقب إغلاق الموانئ





تسبب اغلاق موانئ البلاد الرئيسية في خسائر اقتصادية فادحة أدت لتعطل 90% من صادرات وواردات البلاد وخسائر حكومية يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار فضلاً عن تأثر التبادل التجاري بين السودان والدول الاخرى الذي يتراوح مابين 11 إلى 12 مليار دولار سنوياً.

بجانب خسائر اخرى لقطاعات عديدة من بينها النقل والمصدرين تتراوح مابين 30 إلى 33 مليون دولار يومياً .

واضطرت مؤسسات حكومية وشركات لاستخدام الموانئ المصرية لاستمرار حركة الواردات من السلع الضرورية والتنموية .

وقال مدير معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر عباس حسن كردي لـ(السوداني) أن هناك زيادة كبيرة تصل أكثر من 120% في حركة الشاحنات القادمة من الموانئ المصرية للسودان مقارنة بما قبل إغلاق شرق البلاد مؤكدا زيادة حركة الشاحنات القادمة عبر الموانئ المصرية بشكل لافت بنحو.

الطيب علي

صحيفة السوداني