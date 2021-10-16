الاتحاد الأفريقي يؤجل حسم قبول إسرائيل عضوا مراقبا إلى قمته المقبلة





أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي -في ختام اجتماعاته في أديس أبابا الجمعة- حسم قبول أو رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد.

وقرر إحالة الأمر إلى القمة الأفريقية المقرر عقدها في فبراير المقبل.

وعقد المجلس التنفيذي دورته العادية الـ39 يومي الخميس والجمعة الماضيين. وخلال ساعات من النقاش المستمر بشأن ملف منح إسرائيل صفة المراقب، طرحت كثير من الآراء المتباينة، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى اقتراح إرجاء الأمر لعرضه على قادة الدول الأفريقية في قمتهم المقبلة.

صحيفة الصيحة