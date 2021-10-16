الصحة تزفّ خبرًا سارًا بشأن ”استخراج شهادة التطعيم بلقاح كورونا”





تقول الوزارة في تعميمها إنّ المؤشرات تدّل على دخول البلاد في موجة جديدة لفيروس كورونا.

أعلنت السلطات الصحية في السودان عن خطوة مرتقبة بشأن استخراج شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا.

وقالت الوزارة إنّ اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أمنّ على استخراج شهادة التطعيم إلكترونيًا في وقتٍ وجيزٍ، والاستغناء بشكلٍ تامٍ من الشهادات الورقية.

وأضاف” سوف يتمّ شرح خطوات استخراج الشهادة تّباعًا”.

ودعت السلطات الصحية جميع المواطنين لعدم التهاون مع فيروس كورونا المستجدّ، مطالبةً اتّباع الإرشادات الصحية والتقيّد بالاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أنّ الوسائل الفعّالة للخروج من عنق الأزمة الصحية الراهنة هو الإسراع في تلقيّ لقاحات كورونا.

وأوضحت الوزارة أنّها تستهدف نهاية العام الجاري تطعيم 20% من السكان، أيّ ما يعادل 8 مليون مواطن كمرحلة أولى.

وأضافت” نطمح لتطعيم 40% أيّ 16 مليون من السكان في العام 2022 وصولاً لـ(مناعة القطيع) وإخراج البلاد من مرحلة الخطر الصحي”.

باج نيوز