المجلس الأعلى للبجا : حديث حمدوك عن الشرق “ونسة ساي”





وصف القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الصادق المليك، ما ذكره رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول الاتفاق على عقد مؤتمر عالمي لتوفير تمويل لمشروعات شرق السودان بأنه “حديث ونسة ساي”- على حد قوله، وتساءل: “من يقف وراء المؤتمر، وما هي المشروعات التي سيتم تنفيذها، وكيف”.

ورداً على دعوة حمدوك لأهل الشرق بفتح الطرق والميناء، قال المليك لـ(الصيحة): “حمدوك لا يدعونا ولا ندعوه، ولقد تقدمنا بمطالب واضحة وعليه أن يستجيب لها”، وأوضح أن للبجا قضايا معروفة إذا تم حلها تنتهي المشكلة.

وأقر المليك بتأثر أهل الشرق بالإغلاق، لكنه اعتبر أنها ضريبة لحل كافة القضايا، ولابد أن يتم دفعها حتى تستقيم الأمور.

الصيحة