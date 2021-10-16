كومان: برشلونة لا يزال قادرا على إحراز لقب “الليغا”





قال مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، اليوم السبت، إن فريقه قادر على إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” هذا الموسم، بحال تعافي لاعبيه المصابين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري قبل أسبوع صعب يتضمن مواجهة فالنسيا غدا الأحد، ثم غريمه التاريخي ريال مدريد، وبينهما مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وسيفتقد برشلونة في المباريات المقبلة بسبب الإصابة، لخدمات عثمان ديمبيلي، بيدري، مارتن برايثوايت، ورونالد أراوخو.

وتوقع كومان انضمام المهاجم الجديد المخضرم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو في مواجهة فالنسيا، إذ لم يخض اللاعب القادم من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة أي لقاء بسبب الإصابة.

وقال كومان “نحصل على التشكيلة التي نريدها مع مرور الوقت. كان حظنا سيئا مع الإصابات، لكن عندما يتعافون (لاعبو برشلونة المصابون) سنحظى بفريق يقاتل على لقب الدوري”.

وتابع كومان حديثه عن أغويرو قائلا: “تحسن كثيرا؟ يفتقد لإيقاع المباريات واللياقة البدنية، لكنه سيستعيدها مع اللعب. من المحتمل أن يكون في التشكيلة غدا”.

العربية نت