جدل بين أردوغان وميركل بشأن أنظمة الحكم





برز خلاف بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن أنظمة الحكم، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقد بينهما في اسطنبول.

وندد أردوغان، خلال المؤتمر، بنموذج الحكومات الائتلافية، مشددا على أن هذا العامل عرقل دائما التعاون بين أنقرة وبرلين ولولاه لكانت العلاقات بين الدولتين اليوم على مستوى مختلف تماما.

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات بين بلده وألمانيا شهدت مرحلة ناجحة في عهد ميركل التي تعتزل عن السياسة قريبا، محذرا في الوقت نفسه من أن العمل مع حكومة ائتلافية مرتبط دائما بصعوبات، وقال إن تركيا واجهت العديد من المشاكل عندما كان هذا النظام ساريا فيها.

وتابع: “لكن مع الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي تخلصنا من هذه المشاكل وبدأنا العمل بشكل مكثف”.

غير أن ميركل بدورها، أعربت عن قناعتها بأن الحكومة الائتلافية تمثل نظام حكم مناسبا بالنسبة لألمانيا، مشددة على أن بلدها لا يعتزم الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وردا على هذا الكلام، أشار أردوغان إلى أن المستشارة الألمانية خلال محادثاتهما اشتكت من صعوبات مرتبطة بنظام الحكومة الائتلافية.

واعترفت ميركل بذلك، وقالت: “لكن هذه هي الحياة”، ورد أردوغان مبتسما أن هذه هي نفس العبارة التي يخاطبه بها جده.

العربية نت