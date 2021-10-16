المريخ يفوز على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة





حقّق المريخ فوزاً كبيراً على ضيفه زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة “ملعب المريخ الافتراضي”، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022م.

بكر محترف المريخ النيجيري توني أودجو ماريجوي بالهدف الأول في الدقيقة (46) وأردفه رمضان عجب بالهدف الثاني، قبل أن يختتمها وجدي هندسة.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم السبت المقبل 23 أكتوبر 2021م.

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