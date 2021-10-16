“تمازج”: توقيع ميثاق “العودة لمنصة التأسيس” بداية حقيقية للتحول الديمقراطي





أكد رئيس حركة “تمازج” الفريق محمد علي قرشي، أن العودة إلى منصة التأسيس ضرورة حتمية في ظل تأزم الوضع السياسي الراهن، وشدد على ضرورة تقييم المبادرات الوطنية حتى يتم تنفيذها في أسرع فرصة، فيما انتقد القوى السياسية التي لم تستجب للمبادرات التي طرحها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وقال قرشي خلال مخاطبته الحشود الجماهيرية أمام القصر الجمهوري عقب المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير “العودة إلى منصة التأسيس” اليوم السبت، إنهم كجزء أساسي من أطراف السلام يرفضون الانفراد بالحكم والتلاعب بمستقبل ومصير البلاد.

ووصف توقيع ميثاق العودة إلى منصة التأسيس بأنه يعتبر بداية حقيقية للتحول الديمقراطي في السودان.

ودعا القوى السياسية إلى توافق وطني شامل من أجل معالجة الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أن الحشود التي توافدت رسالة قوية إلى كل خائن متربص بأمن البلاد ومصيرها.

الصيحة