ريكاردو عينه على النقاط .. الهلال يواجه تحدي ريفرز النيجيري في الأبطال





يعود فريق الكرة بنادى الهلال إلى مواصلة مشواره في كأس الأندية الأبطال الأفريقي بمواجهة قوية ومثيرة أمام ريفرز النيجيري بمعقله وتحت انظار جماهيره التي سمح لها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالدخول الى أرضية الملعب ومساندة لاعبيه وفريقه.

الهلال أكمل الجاهزية من الخرطوم بتدريبات اخضع فيها لاعبيه بدون اشراك لاعبيه الدوليين في المنتخب الوطني الذين كانوا في مهمة افريقية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر, وشهدت التدريبات وصول اللاعبين الى قمة الجاهزية بعد أن شد الهلال رحاله إلى العاصمة المصرية القاهرة وانتظم في معسكر إعدادي قصير أدركه لاعبوه الدوليون ليكتمل عقد لاعبي الفريق بعد خوضه لمباراة إعدادية أمام فريق السكة حديد المصري انتهت بالتعادل الإيجابي، بعدها وصلت بعثة الفريق الى نيجيريا التي أكمل فيها الجهاز الفني التدريبات بآخر مران امس, القى فيه المدرب ريكاردو النظرة على التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة عصراً.

بالمقابل, أنهى أصحاب الأرض تدريباتهم أمس ووضعوا انفسهم محل الجاهزية للقاء والخروج منه بنتيجة إيجابية.

من جانب آخر, اكد لاعبو الهلال والمجلس والمدرب الجاهزية للقاء, مشيرين الى صعوبة المهمة المحفوفة بالمخاطر في أدغال أفريقيا, وطالب المدرب اللاعبين بالحيطة والحذر والوصول الى الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

صحيفة الصيحة