مدير مستشفى طوارئ الابيض: انسحابنا مستمر والصحة لم تعرنا أي اهتمام





انتقد مدير مستشفى الطوارئ بالابيض د. عبد الرحيم محمد ابراهيم وزارة الصحة بالولاية ومدير عام مستشفى الابيض لعدم استجابتهم لمطالبهم والتي تتمثل في تقديم حكومة الولاية اعتذار للأطباء بالاضافة الى اقالة مدير عام المستشفى وتخصيص ميز للاطباء وإكمال المصفوفة فضلاً عن تهيئة بيئة العمل وأشار الى انضمام عدد من الاختصاصيين للاضراب الذي دخل يومه الخامس وعاب على الجهات المختصة عدم تواصلها مع الأطباء المضربين ونوه الى وجود عيادات بديلة يتم فيها تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بنفس سعر المستشفى وتوزيع علاج مجاني واشتكى من عدم وجود مساعي من وزارة الصحة وادارة المستشفى وذكر: ما يحدث وساطات فقط ولا وجود آفاق للحل.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة