شاهد بالصورة والفيديو.. في أول ظهور لها بعد غياب دام 14 عام.. الفنانة عافية حسن تعود وتفجر مفاجأة كبيرة عن علاقتها بالشيخ حسن الترابي





نجحت قناة الجزيرة عبر برنامجها (الجزيرة هذا الصباح) في إجراء أول مقابلة مع الفنانة السودانية الشابة عافية حسن والتي غابت عن الساحة والظهور الإعلامي لفترة دامت 14 عام.

وبحسب اللقاء الذي رصده محرر موقع النيلين فقد أكدت الفنانة التي شغلت الإعلام إبان ظهورها في برنامج نجوم الغد وتألقها الكبير بعد ذلك في رحلة بين الغناء والمديح.

وكشفت الفنانة التي ظهرت محجبة في بداية حديثها عن انتمائها للتيار الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ الدكتور الراحل حسن الترابي.

وأكدت عافية أن الشيخ علمها أن المسلم لا يعتزل الاجتهاد, وأن لديها 46 عمل خاص ما بين التراث الإسلامي والمدائح النبوية وقلبي على دارفور إضافة لغنائي لفلسطين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين