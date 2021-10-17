شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. الفنان صلاح ولي يترك المعازيم والعروسين داخل الصالة ويخرج للغناء في الشارع العام مع أصحاب السيارات والركشات





عاد الفنان السوداني الشاب صلاح ولي بتقليعة جديدة أضافها لقائمة تقليعاته المبتكرة والتي عادة ما تثير ضجة وردود أفعال واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن التقليعة الجديدة التي قام بها الفنان فهي خروجه من صالة الفرح التي كان يغني بها وتوجهه للشارع العام.

حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول بغزارة المطرب الشاب وهو يحمل مايك (ويرلس) المعروف بنقله للصوت من مسافات بعيدة, وخرج الفنان بالمايك من صالة الفرح صوب الشارع العام.

وظل المطرب المثير للجدل يغني في الشارع العام وفرقته الموسيقية وأصحاب الفرح داخل الصالة, حيث ظل يغني ويداعب أصحاب السيارات المارة بالطريق أصحاب الركشات الذين كانوا يقفوا أمام صالة الفرح بالخارج.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين