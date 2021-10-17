اتجاه للاستغناء عن شهادات التطعيم الورقية واعتماد أخرى إلكترونية





أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت وزارة الصحة في تقريرٍ ـ السبت، إنّه تمّ تسجيل 5 وفيات، 4 منها بولاية الخرطوم، وحالة بنهر النيل.

وأوضح التقرير أنّه تمّ تسجيل 78 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 49 حالة بالخرطوم، 12 حالة بالولاية الشمالية، 9 حالات بنهر النيل، 4 بشمال كردفان، 3 بغرب كردفان، وحالة مؤكّدة بجنوب كردفان.

ووصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19 39550، فيما تعافى 32872 وسجلت 490 حالة نشطة في البلاد حتى الآن.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحية إنّ اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أمنّ على استخراج شهادة التطعيم إلكترونيًا في وقتٍ وجيزٍ، والاستغناء بشكلٍ تامٍ من الشهادات الورقية، وأضاف “سوف يتمّ شرح خطوات استخراج الشهادة تّباعًا”.

ودعت السلطات الصحية جميع المواطنين لعدم التهاون مع فيروس كورونا المستجدّ، مطالبةً اتّباع الإرشادات الصحية والتقيّد بالاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أنّ الوسائل الفعّالة للخروج من عنق الأزمة الصحية الراهنة هو الإسراع في تلقيّ لقاحات كورونا.

وأوضحت الوزارة أنّها تستهدف نهاية العام الجاري تطعيم 20% من السكان، أيّ ما يعادل 8 ملايين مواطن كمرحلة أولى، وأضافت “نطمح لتطعيم 40% أيّ 16 مليون من السكان في العام 2022 وصولاً لـ(مناعة القطيع) وإخراج البلاد من مرحلة الخطر الصحي”.

صحيفة الحراك السياسي