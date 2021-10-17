هل سيشارك المريخ في انتخابات اتحاد الكرة .. ”الجاكومي” يوضّح





ينتظر أنّ يغادر محمد سيد أحمد إلى القاهرة لحضور اجتماع مجلسه، لرسم خارطة المرحلة المقبلة.

شدّد النائب الأوّل لرئيس المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي على أنّ مشاركة ناديه في انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني محسومة بواسطة المجلس الشرعي، مبينًا أنّ أيّ حديثٍ غير ذلك سيكون بمثابة إهدارٍ للوقت.

وقال محمد سيد أحمد في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، إنّ مجلسه استمدّ شرعيته بانتخابات أقيمت شارك فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف” شرعيتنا الكلّ يعلمها ولن نسمح بأيّ شئ خلاف ذلك”.

وتابع”حديثي مع رئيس لجنة الانتخابات كان واضحًا بهذا الخصوص”.

وسابقًا، أشارت تقارير إلى أنّ نادي المريخ مهدّد بالإبعاد من انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني على خلفية وجود مندوبين.

ومن المقرّر أنّ تقام في الثالث عشر من نوفمبر المقبل، جمعية عمومية انتخابية لاتحاد كرة القدم السوداني.

باج نيوز