أردوغان: تركيا شريك إستراتيجي للدول الأفريقية





وصف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الأحد، العلاقات التي تربط بلاده بالقارة الأفريقية بأنها إستراتيجية.

وأفادت وكالة الأناضول، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، قبيل شروعه في القيام بجولة أفريقية، تشمل عدة دول، أهمها نيجيريا وأنغولا وتوغو، خلال الفترة بين 17 – 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده شريك استراتيجي للكثير من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن حجم التجارة التركية مع تلك البلدان تجاوزت 25 مليار دولار مع نهاية 2020، لافتا إلى أنه قام بـ 38 زيارة إلى حوالي 28 دولة أفريقية، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء ثم رئاسة الدولة التركية.

ويسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التقارب مع دول القارة السمراء، في كافة المجالات، فضلا عن توسيع قاعدة الممثليات الدبلوماسية التركية في القارة.

وحول مكافحة جائحة كورونا، انتقد الرئيس التركي “بعض الدول التي تخزن اللقاحات”، مؤكدا أنه سيناقش هذا الملف خلال جولته الأفريقية، وأعلن أن تركيا ستقدم الدعم الصحي لبلدان أفريقيا، بما في ذلك أجهزة التنفس.

وتعتبر زيارة أردوغان إلى أنغولا هي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية، فيما تعد زيارته إلى توغو أيضا هي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية.

ويزور الرئيس التركي نيجيريا في ختام جولته الأفريقية، وستتناول اللقاءات التي ستجري في العاصمة أبوجا، بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية التي سيتناولها أردوغان مع زعماء الدول الثلاث، ستمثل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

العربية نت