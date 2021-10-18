عقوبات (الكاف) تهدد برتغالي الهلال





تفيد متابعات (الصيحة) أن خطر الإيقاف القاري يهدد المدير الفني للهلال البرتغالي ريكاردو فورموسينهو على خلفية أحداث مباراة أمس التي حل من خلالها هلال السودان ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري لحساب ذهاب الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن المدرب البرتغالي أكثر خلال دقائق اللقاء من الاحتجاج على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد سيما في شوط اللعب الثاني، ثم دخل الملعب بعد صافرة النهاية وتوجه للحكم محتجا على الطريقة التي أدار بها اللقاء وهو ما دفع المغربي رضوان جيد لانذاره بالبطاقة الصفراء.

وسيكون المدرب البرتغالي مهدداً بالايقاف حال قيام الحكم المغربي بالاشارة لتصرفات المدير الفني للهلال في تقريره.

الصيحة