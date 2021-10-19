تفاصيل اجتماع مجلس المريخ بالقاهرة





تمّ إرجاء تكملة القطاعات وعدد من الملفات العالقة والهامة لحين الفراغ من مباراة الإياب أمام زاناكو الزامبي بلوساكا.

أصدر مجلس المريخ عددًا من القرارات، كان أبرزها تسمية القطاعات المختلفة.

وسمى المجلس رئيس النادي الأسبق جمال الوالي رئيسًا لمجلس الشرف، ومجذوب المجذوب رئيسًا لقطاع المال والاستثمار.

والأثنين، التأم مجلس المريخ لبحث عديد من الملفات برئاسة الرئيس حازم مصطفى.

وأوكل المجلس مهمة رئاسة قطاع المراحل السنية إلى جعفر سنادة، مرتضى الشيخ رئيسًا لقطاع الجماهير، منير نبيل رئيسًا لقطاع الشباب.

وجدّد المجلس الثقة في مهند كمال لتولي منصب المدير العام للنادي.

باج نيوز