شاهد.. ماذا فعلت جماهير الهلال في ملعب مرسول بارك قبل لقاء النصر؟





رفضت جماهير نادي الهلال الجلوس على كراسي ملعب مرسول بارك ذات اللون الأصفر، وذلك قبل مواجهة النصر المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقامت جماهير الهلال الحاضرة في ملعب مرسول بارك بتغيير ألوان الكراسي إلى اللون الأزرق، قبل ساعات من مواجهة النصر.

وكان فريق الهلال يلعب مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، قبل أن تقوم الإدارة النصراوية باستئجار الملعب لمدة 10 سنوات، وتغير اسمه إلى مرسول بارك.

مزمز