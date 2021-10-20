التعايشي يلتقي المبعوث البريطاني الخاص للسودان
بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان السيد روبرت فيرويذر.
في إطار إنعقاد جولة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني بوزارة الخارجية اليوم والتي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
وأطلع عضو مجلس السيادة، المبعوث البريطاني ، على التحديات التي تواجه عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وكيفية مواجهتها لإكمال مهام الانتقال الكلية وصولًا إلى الإنتخابات، بجانب إطلاعه على موقف تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان والخطة المستقبلية لإكمال مسيرة السلام.
وتطرق عضو مجلس السيادة، إلى خطة ورؤية الحكومة للتواصل مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو،وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور لإستكمال العملية السلمية.
وفي السياق، أكّد المبعوث البريطاني اتزام بلاده بالاستمرار في دعم وإنجاح عملية التحوّل الديمقراطي في السودان ، ودعم جهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق السلام مع كافة الفصائل المسلحة.
باج نيوز
2 تعليقات
انتوا قادة أم عملاء. ..إيه دخل السفير الله لا وفق بريطانيا وأمريكا سبب البلاوي….
والزيارة للتعايش تعني سياسيا دعم قحت واحد ضد قحت2 وتعقيد المشهد وليس وراء لقاء عملاء قحت بالسفراء الا مزيدا من الهوان …. المؤسف بالجد أن يتفاصح بل يتأخر بعداءه الكيزان أبناء بلده وجزء من شعبه …. انه الجبن السياسي والجري وراء المنصب ببيع الوطن والقيم وبلا ثمن وبلا خجل
المشهد اليوم يديره السفراء الأجانب لضعف حكام اليوم وقبض رواتبهم من المستعمرين ورسميا دون حياء أو خوف حساب … الان فهمنا لماذا ترفض قحت قيام مجلس تشريعي….لابد من طرد السفير ومحاسبة عضو لا ينسق لقاءات مع رؤساؤه