التعايشي يلتقي المبعوث البريطاني الخاص للسودان





بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان السيد روبرت فيرويذر.

في إطار إنعقاد جولة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني بوزارة الخارجية اليوم والتي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وأطلع عضو مجلس السيادة، المبعوث البريطاني ، على التحديات التي تواجه عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وكيفية مواجهتها لإكمال مهام الانتقال الكلية وصولًا إلى الإنتخابات، بجانب إطلاعه على موقف تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان والخطة المستقبلية لإكمال مسيرة السلام.

وتطرق عضو مجلس السيادة، إلى خطة ورؤية الحكومة للتواصل مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو،وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور لإستكمال العملية السلمية.

وفي السياق، أكّد المبعوث البريطاني اتزام بلاده بالاستمرار في دعم وإنجاح عملية التحوّل الديمقراطي في السودان ، ودعم جهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق السلام مع كافة الفصائل المسلحة.

باج نيوز