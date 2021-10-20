وجدي صالح: أحب كل شعب بلادي ولسنا من ينطق لسانه بتمييز





كتب القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح على صفحته بالفيسبوك قائلاً: “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابات تشير بأنني قد وصمت الموجودين باعتصام القصر بخطاب عنصري، نموت ولا نرتد عن أهداف الثورة وشعاراتها، نحترم كل مكونات الشعب السوداني ونعتز بها”.

وأضاف وفق صحيفة السوداني: “دولة المواطنة التي ننشدها دولة لا تمييز فيها لا بسبب دين أو لون أو عرق أو جهة أو إقليم أو قبيلة أو أصل اجتماعي أو إقليمي أو انتماء سياسي. ولا ردة عن ذلك. نقول الاختباء خلف مثل هذه الخطابات لا تجدي, فدولة المواطنة حلمنا. حرية.. سلام وعدالة”.

الخرطوم ( كوش نيوز)