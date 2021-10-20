شرطة السودان تضع جميع قواتها بمختلف إداراتها فى حالة الإستعداد القصوى





عقَدَتْ رئاسة شرطة السودان مساء يوم الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م إجتماعاً طارئاً لهيئتى الإدارة والقيادة حيث ترأس الإجتماع السيد مدير عام قوات الشرطة بحضور السيد نائب المدير العام-المفتش العام لمناقشة الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ومواكب يوم غدٍ الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م ، حيث تم إستعراض ثلاثة عشر هدفاً للخطة وأهمها تأمين المواقع السيادية والإستراتيجية والخدمية الحيوية ، وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والإقتصاد ، كما تم إتخاذ إجراءات تأمينية إستثنائية لسجون ولاية الخرطوم لاسيما السجن الإتحادى كوبر ..

وإستعرض الإجتماع أيضاً المحاور التأمينية للخطة والتى بلغت نحو ( ٢٨ ) محور تأمينى توضح الأدوار والمهام للقوات المشاركة على وجه الدقة والتحديد على مستوى المدن الثلاث ( الخرطوم ، بحرى وأمدرمان ) فضلاً عن الإجراءات التأمينية بمختلف ولايات السودان وفق توجيهات رئاسة الشرطة وتم وضع جميع قوات الشرطة بمختلف إداراتها فى حالة إستعداد قصوى ..

هذا وأكد الإجتماع على أن المسيرات والتظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير وفق مبادئ ثورة ديسمبر ، وإستحقاق دستوري وفق الوثيقة الدستورية ، وأن الشرطة ستعمل وفق القانون وتطبيقه بكل حيادية دون تمييز بما يحفظ للجميع أمنهم وأمانهم وممارسة حقوقهم بكل سهولة ويُسر ، وناشد الإجتماع جميع أهل السودان أن يكونوا عوناً لشرطتهم وهى تقوم بواجباتها تجاههم بالإلتزام بالسلمية والتعبير عن رأيهم بطريقةٍ آمنةٍ متحضرة تحفظ للبلاد وأهلها الأمن والأمان .